Imagini socante! Viata de lux in mijlocul gunoaielor: Cum traiesc iesenii care si-au cumparat apartamente intr-o zona de vis

• Au platit zeci de mii de euro pentru a se muta in locuintele luxoase din zona Moara de Vant, iar acum traiesc inconjurati de gunoaie • Locatarii cartierelor rezidentiale reclama faptul ca gramezi de deseuri sunt lasate de cateva luni sub ferestrele lor, iar asta provoaca o stare mare de disconfort • Depozitarea ilegala a deseurilor care sunt imprastiate de vant au facut ca intreaga campie din Moara de Vant sa fie acoperita cu gunoaie menajere, moloz, PET-uri si multe alte deseuri care provoaca poluarea mediului inconjurator Sute de familii care au platit sume de zeci de mii de euro pentru a se muta in locuintele luxoase din cladirile rezidentiale din zona Moara de Vant au ajuns sa traiasca inconjurati de munti ...