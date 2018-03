Imagini suprarealiste in SUA. Binecuvintari in biserica pentru mirese și armele lor de asalt AR-15

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primavara aceasta, „Freedom is t ...

Preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu în Permanenţa Consiliului Eparhial Tomis din Arhiepiscopia Tomisului, a fost condamnat definiziv pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Cel în cauză a primit un an şi opt luni de închisoare, cu suspendare sub su ...