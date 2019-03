IMAGINI TERIFIANTE: Zeci de oameni se arunca pe geamuri in Bangladesh. Iata motivul - VIDEO

Incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu a cuprins astazi o cladire cu birouri in capitala statului Bangladesh, Dhaka, mai multe persoane fiind prinse inauntru, a informat presa locala, citata de site-ul cotidianului The New York Times. Incendiul a izbucnit la ora locala 13.00, in cladirea FR Tower din cartierul Banani, a informat ofiterul Ataur Rahman, din cadrul Departamentului de Pompieri. Israelul acuza Hamas ca ar fi autoarea atacului cu racheta Mai multe inregistrari video care circula pe retelele de socializare arata cel putin o persoana care a incercat sa sara pe geam pentru a se salva de flacari. Conform unor informatii de pe retelele se socializare, numarul mortilor ar putea depasi cateva sute. Aceleasi surse vorbesc des ...