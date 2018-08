Imaginile care anunta inceputul sfarsitului intre iri & pustoaica lui

Relatia dintre omul de afaceri Irinel Columbeanu si tanara Oana Cojocaru da semne ca ar mai fi devenit mai putin intensa ca la inceput. De ceva vreme, mici tensiuni par sa-si fi facut loc in viata celor doi protagonisti, care au demonstrat tuturor ca dragostea nu tine cont de varsta.

Decizia Oanei Cojocaru de a se muta in grandioasa vila din Izvorani pe care o detine iubitul ei, Irinel Columbeanu, se pare ca nu ar fi fost in totalitate de bun augur. Si asta pentru ca, sustin gurile rele, de ceva vreme, intre cei doi indragostiti si-ar fi facut loc tensiunile, iar momentele mai putin placute din cuplu ar fi din ce in ce mai frecvente.

Mai mult decat atat, zilele trecute, omul de afaceri a parut sa confirme speculatiile din ultima vreme. Asta pentru ca Irinel Columbeanu si-a facut aparitia de unul singur la un eveniment monden.

Imbracat casual, in nuante deschise, cu privirea ferita de ochelari de soare, Irinel Columbeanu nu parea chiar in apele lui. De cum a ajuns in locul cu pricina, miliardarul de la Izvorani s-a asezat la masa prietenului sau, iar imediat a fost inconjurat de mai multe tinere atragatoare. Cu toate ca a avut parte de un tratament special, Irinel Columbeanu a lasat impresia ca ar fi framantat de anumite griji, iar agitatia de pe chipul sau era destul de vizibila. Lucru care i-ar fi putut impinge pe carcotasi la gandul ca relatia omului de afaceri cu iubita mai tanara cu 40 de ani ar fi inceput sa scartaie.



Irinel Columbeanu a fost aproape nedezlipit de telefonul mobil, pe care l-a butonat de zor. Dupa mai bine de doua ore, poate ca si in urma unor negocieri intense, brunetica din Bacau si-a facut si ea, totusi, aparitia la eveniment. Cu toate ca au stat unul langa celalalt, cei doi au fost relativ distanti, fara sa faca risipa de gesturi tandre.

Irinel Columbeanu a marturisit ca a cunoscut-o pe Oana la un festival de moda, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a retinut chiar si hainele cu care era imbracat manechinul.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar in acea seara, de 27 de aprilie, eu participam in calitate de spectator si am remarcat-o pe Oana, care defila pe scena.

Eu am retinut ca avea o fusta alba, lunga, si privirea mea s-a oprit la fusta, dupa care am trecut mai sus, i-am retinut chipul si in acea seara am mai ramas putin.

Dupa care, fiind in acea seara si aniversarea presedintelui Fashion TV s-a servit si un tort, am stat mai mult, incercand sa aflu mai multe amanunte… Am invitat-o initial si pe fiica mea sa mearga, dar a zis ca nu vine, era cat pe ce sa nu ma duc nici eu.

A doua zi am facut o postare pe Facebook-ul eu, intitulata «Moda si criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la cateva zile am primit mai multe like-uri, printre care si de la o persoana pe nume Oana. Eu de obicei nu ma uit, dar asa s-a intamplat atunci. Cand am intrat pe profilul ei, am recunoscut ca este chiar persoana pe care o cautam. Desi nu imi sta in obicei, dar am considerat ca este politicos sa ii cer prietenia si dupa vreo doua ore am vazut ca a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am multumit, iar apoi am continuat discutia.”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.

Irinel Columbeanu si Monica Gabor s-au despartit dupa doar cinci ani de casnicie. In 2011, cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate si au divortat, iar fiica lor, Irina, acum in varsta de 11 ani si jumatate, a ramas in grija tatalui. Intre timp, Monica s-a cuplat cu Mr. Pink, alaturi de care locuieste in SUA, iar Irinel Columbeanu a inceput, relativ recent, o relatie cu Oana Cojocaru.

