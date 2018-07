Imaginile care au distrus relatia dintre Bianca Dragusanu si Tristan Tate! Totul a pornit dintr-un club FOTO

Relatia dintre Bianca Dragusanu si Tristan Tate este, deja, istorie, cei doi nereusind sa treaca peste viziunile total diferite cu privire la viitorul lor.

Mai exact, dupa ziua lui de nastere, Tristan Tate parea sa se fi linistit si sa fi lasat in urma distractia de prin cluburi. Dar, din pacate pentru relatia pe care o avea cu Bianca Dragusanu, lucrurile nu au stat asa cum i-ar fi promis vedetei tv.

Iar asta pentru ca, desi aveau un pact cu privire la iesirile in oras, in cluburi, Tristan a “uitat” aspectul si, alaturi de fratele lui, Andrew, a mers intr-unul dintre cluburile din Centrul Vechi al Capitalei, loc in care si-ar fi facut de cap.

Evident, nu singuri, ci insotiti de diverse domnisoare, una mai frumoasa ca alta…

Iar acolo, chiar daca, spun sursele noastre, Tristan nu a “calcat stramb”, fratele lui s-a dat insa peste cap pentru a impresiona domnisoarele din preajma, pozandu-se in diverse ipostaze alaturi de ele, platind o suma uriasa pentru bauturile de la masa si facand tot ce i-a stat in putinta pentru a reusi sa plece acasa acompaniat de vreo frumusete. Si, chiar daca nu s-a intamplat nimic, Bianca si-a dat seama, in acel moment, ca ea si iubitul ei de atunci sunt mult prea diferiti pentru a avea un viitor impreuna…

Mai ales ca, probabil, Bianca isi dorea un barbat “de casa”, iar Tristan si fratele lui adora sa petreaca prin cluburi, iar chefurile cu pricina erau “inundate” de bauturi scumpe, fine, si, normal, erau asediati de domnisoare care ar fi facut orice sa se laude ca se iubesc cu un multimilionar…

Ce spune Tristan Tate despre despartirea de Bianca Dragusanu

Tristan Tate a evitat sa spuna daca o iubeste sau nu pe Bianca Dragusanu, insa a dezvaluit care sunt motivele pentru care relatia dintre ei nu a mers. "Sunt un baiat rau.. sunt un baiat rau... Am vrut sa ies si sa petrec cu prietenii. Nu o condamn. Stii tu.. Imi place prea mult sa ies si sa petrec (…) Am inselat o multime de fete, dar pe Bianca niciodata!", a spus el la televizor.

