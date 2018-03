Imaginile care au impresionat o tara intreaga! De teama sa nu faca mizerie, o batranica din Moldova s-a descaltat la intrarea in magazin: „O lectie de bun-simt!”

O batrana a fost suprinsa in timp ce se descalta de galosi inainte de a intra in magazinul unei statii PECO din Cahul, Republica Moldova. Din spusele martorilor, nimeni nu i-ar fi spus sa recurga la acest gest. Imaginile cu pantofii lasati batranica la intrarea in magazinul au devenit virale pe retelele de socializare. Oamenii au fost impresionati de lectia de bun-simt oferita de aceasta bunicuta.

De teama sa nu faca mizerie in magazin, femeia si-ar fi lasat galosii in fata usilor automate. In comentariile din postarea cu fotografiile respective, oamenii sustin ca batrana nu ar fi fost obligata de un angajat al benzinariei sa se descalte si ca pur si simplu a facut acest gest din prea mult bun-simt.

„Cineva rade, dar batranica da semn de educatie”, „Are educatia care foarte mult le lipseste oamenilor din ziua de azi”, „Respect, dar chiar nu era nevoie sa se descalte”, „Acest gest arata prezentului cata educatie si respect au avut oamenii din trecut si continua sa aiba. Bravo si respect batranicai”, „Sarmana de ea! Dar este de mare respect”, „Batranii sunt mult mai simtiti fata de tinerii din ziua de azi!!! Respect!!! Asta inseamna educatie!”, Respect,mare respoect,ma plec in orce clipa in fata acestor oameni frumosi,simpli ,onesti.. Eu nu gasesc cuvinte sa i descriu pentruca ;Sunt parintii nostri!!!Ma inchin!!!”, „O lectie de bun-simt!”,au comentat mai multi internauti.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.