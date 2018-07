Imaginile care fac inconjurul mapamondului: Cum a fost UMILIT Vladimir Putin de un jucator francez și ce i-a aratat Conor McGregor - VIDEO

Vladimir Putin a fost în centru atenției, și la ceremonia de decernare a medaliilor, la finala Cupei Mondiale! Pe Stadionul Lujniki, din Moscova, a început o ploie torențial, chiar când jucătorii celor două echipe primeau medaliile de campioni mondiali, francezii, și vicecampioni mondiali, croații.

Putin a oferit și el câteva medalii, pe ploaia torențială, dar, spre deosebire de președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarovici, care au stat în ploaie, liderul rus a beneficiat de protecția unei umbrele.

Putin a fost însă umilit de un jucător al Franței. Dembele a refuzat să dea mâna cu președintele rus și s-a dus direct la Macron. Înainte de meci, starul MMA, Conor McGregor, care a fost și el la finală, s-a fotografiat cu Putin și i-a arătat, amenințător, pumnul.

Citește și: Ingrid Mocanu șterge pe jos cu Alexandra Lăncrănjan, procurorea Tel Drum. Ce acuzații grave îi aduce .

#WorldCupFinal

Gianni Infantino (FIFA) laughing at the fact that Putin (Russia) is only one protected with umbrella pic.twitter.com/MRpqvUqVUF