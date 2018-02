Imaginile care i-au ingrijorat pe fanii Exatlon. Diana Belbita BATUTA. A APARUT cu ochiul vanat si sange pe chip

Diana Belbita, una din cele mai iubite concurente de la Exatlon Romania este o fosta practicanta de judo si multipla campioana la la kickboxing si luptatoare profesionista de MMA.

Cariera pe care o are in spate a recomandat-o din plin sa se alature echipei de la Exatlon Romania, insa putini au avut ocazia sa o vada pe „faimoasa” cum arata dupa o astfel de lupta.

Imagini cu Diana Belbita in care apare cu ochiul vanat si plina de zgarieturi pe chip au fost share-uite de fanii emisiunii. Multi au ramas impresionati de puterea si taria de care da dovada sportiva. In ciuda loviturilor primite si ranilor, Diana Belbita a avut puterea sa apara cu zambetul pe buze in fata celor care o admira si sa vorbeasca cu ei.

