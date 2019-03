Imaginile vorbesc de la sine! Gachi, ziaristul care pozeaza in mare deontolog, le rade in nas politistilor. Circula prin oras fara numere la masina! FOTO, VIDEO

Gabriel Gache conduce auto fara placute de inmatriculare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un personaj controversat in municipiul Iasi, care a incalcat legea in nenumarate randuri, a reusit sa comita o noua fapta scandaloasa • Gabriel Gachi a fost surprins pe strazile din oras, la volanul unei masini fara numere de inmatriculare • Asta la scurt timp dupa ce Politia a constatat ca nu are nici asigurarea valabila • Nu este pentru prima data cand Gabriel Gachi este prins pe picior gresit la volanul masinii personale Un personaj din Iasi, care se recomanda mereu a fi un deontolog si aparator al justitiei, incalca legea cu buna stiinta. Gabriel Gachi, patronul unei fituici ce apare pe internet, a ajuns sa isi faca din nou de cap si s ...