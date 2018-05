Imensa alianta impotriva lui Donald Trump! Merkel-Erdogan-Putin

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Putin, Merkel si Erdogan se pronunta in favoarea mentinerii acordului nuclear iranian. Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii «planului comun de actiune» (JCPOA, numele oficial al acordului) pentru securitatea internationala si regionala”, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat. Merkel urmeaza sa efectueze, saptamana viitoare, o vizita in Rusia. ERDOGAN SI PUTIN SUSTIN ACORDUL Presedintele turc Recep Tayyip Erdoga ...