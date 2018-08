‹‹Imi "hranesc" rosiile cu o solutie naturala dupa o reteta de la matusa mea››. Productia a fost peste asteptari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat pasionat de gradinarit a dezvaluit pe internet o reteta-minune de solutie naturala cu care isi "hraneste" rosiile. Acesta spune ca nu se astepta la o productie atat de mare in urma utilizarii acestui fertilizator natural. "Am remarcat ca rosiile reactioneaza extrem de bine la un fertilizator natural, ale carui proprietati sunt asemanatoare cu cele ale fertilizatorilor din comert. Il utilizez in gradina de foarte multi ani si nu m-a dezamagit niciodata. Am aflat aceasta reteta de la matusa mea. Trebuie sa se umpli un borcan de 3 l cu apa calda, obligatoriu statuta, si apoi se adauga 1/2 pahar de zahar si 100 g de drojdii dizolvate in apa. Se acopera borcanul cu panza si se pastreaza intr-un loc calduros. ...