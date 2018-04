”Imi pare rau ca nu am gasit o metoda mai usoara sa-i omor”. Ce face Florin Buliga dupa gratii

Detalii halucinante despre romanul din Brasov care si-a ucis sotia si cei doi copii in timp ce dormeau. Florin Buliga, barbatul care i-a ucis cu sange pe cei pe care ar fi trebuit sa ii iubeasa si sa ii protejeze citeste Biblia, mediteaza, tine un jurnal si fumeaza aproape doua pachete de tigari pe zi, dupa gratii.

Florin Buliga este in celula cu alti trei arestati, care NU sunt cercetati pentru infractiuni cu violenta, potrivit libertatea.ro.

Florin Buliga citeste Biblia, mediteaza si isi continua jurnalul.

Surse judiciare au declarat pentru aceeasi publicatie ca Buliga fumeaza cate doua pachete de tigari pe zi si consuma alimente vegetariene.

Barbatul repeta mereu ca nu regreta crimele, pentru ca el nu a ucis trupurile sotiei lui si ale celor doi copii ai lor, ci sufletele lor, dar ca ii pare rau ca i-a durut.

”Imi pare rau ca i-a durut, ca nu am gasit alta metoda mai usoara sa-i omor. Oricum, am ucis trupuri, nu suflete. Sufletele erau ucise de clasa politica. Mai regret si pentru ca i-am produs o mare suferinta unei prietene de-a fiului meu…”, le-a spus Florin Buliga investigatorilor, dar si rudelor care l-au vizitat in arest, potrivit sursei citate.

De asemenea, in spatele gratiilor, Florin Buliga a spus ca nu-si aminteste sa-si fi injughiat fiica de 8 ori: ”Nu-mi amintesc, dar nu-mi vine sa cred ca in fata mea am infipt cutitul de opt ori. Nu cred asta!”, ar mai fi spus acesta.

Barbatul este in arest, in asteptarea expertizei psihiatrice ce va fi efectuata la Bucuresti.

Sursa: Libertatea

