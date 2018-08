Imperiul basarabenilor din centrul Iasului! Stau pe o mina de aur de milioane de euro. Proprietatile sunt in cele mai bune zone din oras - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Afaceristii veniti din Republica Moldova reusesc usor, usor sa "confiste" cele mai bune terenuri din centrul orasului • Alecsandr Zincenco a negociat pentru un teren ultracentral, pentru care a scos din buzunar suma de 1.250.000 euro • Terenul cumparat de la evrei are un potential fantastic, in contextul dezvoltarii de proiecte imobiliare • In trecut, terenul era detinut de omul de afaceri Gabriel Surdu in asociere cu afaceristi evrei • Investitorul basarabean nu a putut fi contactat Miscari interesante pe piata imobiliara din Iasi. Tot mai multe proprietati din zona centrala a orasului apar pe numele unor investitori veniti din Republica Moldova. Acestia au venit si au platit cu banii jos pen ...