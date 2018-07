Implicare excepționala a armatei israeliene in conflictul din Siria. Evacuari masive catre Iordania

Opt sute de sirieni, membri ai unei organizaţii civile şi familiile acestora, au fost recent evacuaţi către Israel şi apoi transferaţi în Iordania, a indicat duminică postul de radio militar israelian, transmit AFP şi dpa preluate de agepres.

Este pentru prima dată în războiul civil de şapte ani din Siria când Israelul permite evacuarea de sirieni prin teritoriul său. Operaţiunea a avut loc la solicitarea SUA şi a unor state europene, a precizat postul de radio israelian.

Membrii organizaţiei de apărare civilă Căştile albe erau ameninţaţi de avansarea forţelor regimului lui Bashar Al-Assad în sudul Siriei, a mai menţionat Israelul.

Evacuation of white helmets plus families still ongoing here at syrian israeli border. Plan is to drive asap to jordan. @BILD pic.twitter.com/KcBOdduM2t — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) July 22, 2018



La rândul său, Iordania a indicat că sirienii evacuaţi au fost transferaţi către Canada, Germania şi Marea Britanie.



Armata israeliană notează într-un comunicat că a fost vorba de un "gest umanitar excepţional" şi că operaţiunea nu semnalează o schimbare a politicii ţării, care refuză să primească refugiaţi sirieni pe teritoriul său.

The civilians were evacuated from the war zone in Southern Syria due to an immediate threat to their lives. The transfer of the displaced Syrians through Israel is an exceptional humanitarian gesture — IDF (@IDFSpokesperson) July 22, 2018