Important om de afaceri din domeniul carnii: "Intr-un an se inchide Romania"

Sorin Minea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorin Minea, presedintele Romalimenta, a declarat ca Romania se afla in pragul unui dezastru din cauza epidemiei de gripa porcina, care se extinde in fiecare zi. Minea, care este totodata si om de afaceri in domeniul carnii, a apreciat ca pesta porcina este cea mai grava boala a animalelor din lume si ca "oamenii trebuie sa anunte, porcii trebuie lichidati, despagubirile trebuie platite". "Intr-un an se inchide Romania. Jumatate din tara deja este rosie. Deja din zonele rosii nu se poate scoate carne nici preparate. Ce masuri s-au luat ? Se doreste pielea presedintelui de la ANSVA. Cand vom reusi sa redeschidem piata?", a spus acesta. "Nu e nicio conspiratie. Eu fac ...