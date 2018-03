Important pentru angajatii din sistemul sanitar! S-a stabilit cum se vor acorda sporurile

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a aprobat joi, regulamentul cadru al sporurilor acordate angajatilor din sistemul sanitar, care stabileste procente diferentiate in functie de conditiile fiecarui loc de munca, in conditiile in care Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta sociala la 30% din suma salariilor de baza la nivelul ordonatorilor principali de credite. Ca urmare a deciziei de joi, acest nivel poate ajunge si pana la 85%. Astfel, cele noua anexe stabilesc procentele diferentiate pe locuri de munca si categorii de personal, in functie de conditii: – locuri de munca cu conditii periculoase: 15% pana la 25%; – locuri de munca cu conditii deosebit de periculoase: 35% pana la 85% ...