Important pentru iubitorii sportului iesean! Reprezentantii pepinierei de campioni de la LPS vin la BZI LIVE! Ce vesti aduc Ilie Gheorghica si Rodica Dudau 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A doua emisiune BZI LIVE a zilei de vineri este una cu totul speciala. De la ora 15.00, in studioul BZI LIVE, moderatorul Cristian Hitruc ii va avea ca invitati pe directorul Liceului cu Program Sportiv Iasi, prof. Ilie Gheorghica si pe antrenoarea de atletism prof. Rodica Dudau. Vom dezbate timp de aproximativ o ora cele mai tari subiecte de la LPS, locul in care se pregatesc viitori campioni ai Iasului. Cu ce probleme se confrunta unitatea de invatamant, ce sanse sunt ca o echipa de la LPS sa mai evolueze in primele ligi ale campionatelor interne, se mai nasc campioni la Iasi? La toate aceste intrebari vor raspunde vineri in emisiune invitatii speciali ai moderatorului Cristian Hitruc. Toti cititorii interesati de acest su ...