Importanta articulatiilor si cele mai bune suplimente pentru ele

Este indicat sa incepi sa ai grija de articulatiile tale inainte sa apara o problema. In acest mod, vei preveni complicatiile care iti pot afecta starea generala de sanatate. Importanta articulatiilor nu trebuie subestimata. Ele iti permit sa executi miscari in unghiuri diferite. Totodata, articulatiile ofer sustinere mecanica structurii oaselor. Corpul uman prezinta 250 de oase care sunt conectate la cel putin un alt os. Aceste conexiuni sunt realizate prin intermediul articulatiilor, datorita carora miscarile noastre sunt usoare si fluide. In functie de localizarea lor in corp, articulatiile ofera stabilitate si mobilitate. Cum functioneaza articulatiile? Pentru a intelege mai bine importanta articul ...