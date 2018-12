Impozitarea bacsisului ar putea fi o solutie pentru intoarcerea diasporei in Romania! Iata ce se poate implementa

Bacsisul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bacsisul trebuie reglementat prin lege, sa fie dat voluntar in semn de apreciere pentru serviciile primite, dar sa fie fiscalizat prin aparitia lui pe nota de plata, a apreciat, miercuri, presedintele Asociatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania - HORA, Dragos Petrescu, intr-o conferinta de specialitate, scrie Agerpres. "Acest tips nu este reglementat in prezent, in Romania. Prima propunere de reglementare a tips-ului a venit printr-o ordonanta de urgenta, din 2015, cand s-a incercat reglementarea acestuia atat in industria ospitalitatii, cat si in a taximetriei. La nivel european, exista tari care au reglementat tipsul, cum se gestioneaza administrativ si fiscal Germania, Italia, Ceh ...