Impuscaturi si luare de ostatici la un supermarket din Franta. O persoana ar fi fost ucisa

Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Frantei. De asemenea, un politist a fost impuscat in Carcassonne, la 15 minute distanta cu masina, de magazin. Autoritatile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

Conform presei din Franta, barbatul mai intai a atacat o patrula de politisti si a reusit sa impuste un agent, care a fost transportat la spital, dupa care a intrat intr-un supermarket „Super U” si ar fi luat ostatici clientii si angajatii magazinului.

Focurile de arma ar fi fost trase dintr-o masina, care ulterior a ajuns la supermarket.

AFP relateaza ca una sau doua persoane ar fi fost impuscate in timpul luarii de ostatici. Macelarul supermarketului ar fi fost ucis, potrivit publicatiei La Depeche.

Autorul atacului terorist este inarmat, are asupra sa mai multe grenade si spune ca vrea sa razbune Siria, conform presei franceze. La momentul in care a intrat in magazin, barbatul a strigat „Allahu Ahbar”.

La fata locului, a fost stabilit un perimetru de securitate. Autoritatile incearca sa-l convinga pe barbat sa-i lase pe ostatici sa plece.

Luarea ostaticilor dureaza de aproximativ 50 de minute.

Premierul francez Edouard Philippe a declarat ca incidentul este o „situatie serioasa”.

