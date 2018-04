In 1962, trei detinuti au evadat de la Alcatraz. 50 de ani mai tarziu, autoritatile au primit o scrisoare incredibila. Ce scria in ea

Inchisoarea Alcatraz a intrat in istorie pentru faptul ca intre 1934 si 1963 nimeni nu a reusit sa evadeze viu de acolo. Aceasta era situata pe o insula in Golful San Francisco.

Istoria spune ca niciun detinut care a incercat sa evadeze de la Alcatraz nu a ajuns viu pe tarmul orasului San Francisco.

Un singur caz a facut insa inconjurul lumii si a generat numeroase povesti si legende in Statele Unite.

In 1962, trei detinuti, John si Clarence Anglin, dar si Frank Morris, au reusit sa evadeze de pe faimoasa stanca.

FBI i-a cautat luni intregi, dar nu a reusit sa dea de urma acestora, considerand apoi ca acestia si-au pierdut viata in apele oceanului Pacific.

In 2013, la mai bine de 50 de ani de la momentul evadarii, autoritatile americane au primit, insa, o scrisoare semnata de nimeni altul decat John Anglin!

Acesta a scris la momentul respectiv ca are 83 de ani si ca sufera de cancer, povestind ca fratele sau, Clarence, a incetat din viata in 2011.

"Numele meu este John Anglin. Am evadat de la Alcatraz in iunie 1962 alaturi de fratele meu Clarence si de Frank Morris. Am 83 de ani si sunt intr-o stare proasta. Am cancer.

Am evadat in acea noapte, dar a fost la limita! Frank a murit in 2005, iar mormantul sau se afla in Alexandria, sub un alt nume. Fratele meu a incetat din viata in 2011.

Daca imi promiteti ca nu voi intra la inchisoare pentru mai mult de un an si voi primi ingrijire medicala, va voi dezvalui unde ma aflu. Aceasta nu este o gluma, este adevarul", a scris barbatul care s-a semnat John Anglin.

Potrivit The Telegraph, FBI a analizat atunci amprentele de pe scrisoare, dar a efectuat si o expertiza grafologica. Rezultatele au fost neconcludente, iar dosarul nu a fost redeschis.

John si Clarence Anglin fusesera condamnati la 15, respectiv 20 de ani de inchisoare pentru jaful armat al unor banci.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.