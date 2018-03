In 1977 a salvat de la moarte o fetita cu arsuri pe tot corpul, apoi a uitat de ea. Peste 40 de ani asistenta a vazut o poza care i-a schimbat pentru totdeauna viata, a aflat ceva dupa care nu va mai fi niciodata acelasi om: „Desfigurata, Povestea Amande

Povestea Amandei Scarpinati seamana mai mult cu un film decat cu o istorie care s-ar putea intampla in viata reala.

In prezent toti o privesc drept o femeie frumoasa in varsta de 38 de ani, dar foarte putini stiu prin ce a trecut ca sa ajunga astfel si ce supriza avea sa o astepte in viitor.

In luna ianuarie a anului 1977 Amanda avea doar 3 luni de la nastere si suferise arsuri pe tot corpul, de aceea a fost dusa la spitalul Olbany din New York unde medicii au facut imposibilul si au salvat-o.

Printre medici s-a remarcat o simpla asistenta medicala care a avut grija de cea mica tot timpul cat a stat in spital.

Cineva le-a facut cateva poze care sunt singurele amintiri pe care amandoua le au din acea vreme.

Din pacate din cauza arsurilor Amanda a fost desfigurata iar copiii de varsta ei radeau de ea, dar ea ajungea acasa plangand si lua aceste poze si le privea multa vreme amintindu-si dragostea si gingasia pe care le-a primit de la aceasta straina care, de atunci, i-a dat putere sa mearga mai departe, deoarece e nevoie de o inima foarte mare pentru a purta atat de multa grija si dragoste pentru un copil strain in mod gratuit, fara sa astepti nimic in schimb.

Iata ce marturiseste Amanda: ,,Copiii de varsta mea isi bateau joc de mine, pentru ca arsurile m-au desfigurat.

Eu insa priveam ore in sir aceste fotografii si vorbeam imaginar cu aceasta femeie, desi nu stiam cine este” .

La varsta de 38 de ani Amanda a decis sa o gaseasca pe femeia care i-a dat putere sa reziste toata viata, pentru a sta a folosit internetul.

Dupa ce a publicat pe pagina sa de Facebook fotografiile vechi, ea a rugat doi prieteni sa le distribuie, ca sa aiba mai mult succes.

Amanda pe scurt si-a spus istoria sa si a acestor fotografii si i-a rugat pe oameni sa-i acorde ajutor ca sa o gaseasca pe femeia din fotografie, conform Perfect Media.

Spre surprinderea ei, un barbat chiar a recunoscut persoana din imagine si i-a spus ca este fosta lui colega al carei nume este Suzy Berger.

Intalnirea mult-asteptata intre sora medicala si fosta ei pacienta a avut loc in acelasi loc, spitalul Olbany din New York. Ambele nu si-au putut stapani lacrimile atunci cand s-au revazut.

Iata ce a marturisit asistenta: ,,Pe aceasta pacienta mica o tin minte perfect. Ea era deosebita, pentru ca era foarte calma si linistita, nu ca ceilalti copii care au fost operati”.

Acesta a fost momentul in care Amanda i-a spus in sfarsit: ,,Nu va puteti imagina cat de mult m-ati ajutat in viata, chiar daca nu ati fost alaturi de mine”.

In prezent chipul Amandei arata mult mai bine din cauza operatiilor plastice la care a fost supusa, dar ea nu va uita niciodata ce i-a dat putere in toti anii ei de chin: recunostinta ei pentru iubirea si compasiunea de care a dat dovada asistenta este infinita.

