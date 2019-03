In aceasta vila de fite sta Florin Piersic in Cluj! Marele actor locuieste chiar in centrul orasului, pe malul Somesului, alaturi de sotia Ana!

Marele actor Florin Piersic locuieste intr-o casa proaspat renovata din centrul Clujului.

Florin Piersic locuieste impreuna cu sotia sa, Ana, intr-o vila plasata pe o straduta linistita din centrul Clujului, in imediata apropiere a raului Somes, care traverseaza orasul. Casa este proaspat renovata, dovada fiind galbenul proaspat de pe ziduri si acoperisul nou-nout.

In 2008, Piersic si-a dat in judecata vecina care sta la parter, pretinzand ca aceasta foloseste o bucatarie ce s-ar afla pe locul in care ar trebui sa fie pivnita casei sale! Marele actor este atat de iubit pe strada lui incat vecinii spun ca aleea respectiva, care poarta numele unui savant celebru, ar trebui sa-si schimbe de pe acum numele in strada Florin Piersic!

