In acest week-end, la Constanta debuteaza Trofeul Liga Old Boys“ la futsal. Programul primelor doua zile

Asociația Sportivă Tommy DC Events pune în scenă prima ediție a Trofeului „Liga Old Boys“ la futsal, întrecere ce va demara în acest week-end la Sala Sporturilor din Constanța.Evenimentul este realizat cu sprijinul Asociației Județene pentru Fotbal Constanța și al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.Organizatorii au reușit într-un timp relativ scurt să atragă un număr considerabil de participanți, printre care se regăsesc foști fotbaliști consacrați ai Constanței, dar și numeroși aspiranți la gloria generată de acest sport.Gândită inițial ca o întrecere între opt echipe alcătuite din practicanți amatori de futsal, întrecerea s-a bucurat de un număr de solicitări de participare mult peste așteptări, astfel că încă de la ediția inaugurală, trofeul va avea la start 16 echipe.Conform tragerii la sorți, formaţiile au fost repartizate în patru grupe a câte patru echipe, după cum urmează:FC AmiciiCS EforieNGM Inter NăvodariOlimpia Apă CanalSăgeata StejaruPerla MurfatlarAtletic ClubChimpex ConstanțaVoința Valu lui TraianFC ConstanțaLiga OfițerilorMacedonia OvidiuAS FCS Old Boys 2017 NăvodariVDT ConstructDanubius Pizza House HârșovaCS AgigeaDupă disputarea tuturor meciurilor din faza grupelor, primele două echipe ale clasamentului din fiecare serie se califică în faza sferturilor de finală.Meciurile primei ediții vor debuta sâmbâtă, 10 martie, prima confruntare fiind programată la ora 08.30, între FC Amicii și Olimpia Apă Canal.Programul complet al meciurilor din acest week-end de la Sala Sporturilor este următorul:Sâmbătă:ora 08.30 - FC Amicii - Olimpia Apă Canal (Gr. A)ora 09.15 - NGM Inter Năvodari - CS Eforie (Gr. A)ora 10.00 - Săgeata Stejaru - Chimpex Constanța (Gr. B)ora 10.45 - Perla Murfatlar - Atletic Club (Gr. B)ora 11.30 - Voința Valu lui Traian - Macedonia Ovidiu (Gr. C)ora 18.00 - FC Constanța - Liga Ofițerilor (Gr. C)ora 18.45 - AS FCS Old Boys 2017 Năvodari - CS Agigea (Gr. D)ora 19.30 - VDT Construct - Danubius Pizza House Hârșova (Gr. D)ora 20.15 - FC Amicii - CS Eforie (Gr. A)ora 21.00 - NGM Inter Năvodari - Olimpia Apă Canal (Gr. A)Duminică:ora 08.45 - Săgeata Stejaru - Perla Murfatlar (Gr. B)ora 09.30 - Atletic Club - Chimpex Constanța (Gr. B)ora 20.00 - Voința Valu lui Traian - FC Constanța (Gr. C)ora 20.45 - Liga Ofițerilor - Macedonia Ovidiu (Gr. C)ora 21.30 - AS FCS Old Boys 2017 Năvodari - VDT Construct (Gr. D)ora 22.15 - Danubius Pizza House Hârșova - CS Agigea (Gr. D).