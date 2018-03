In acest weekend dam ceasurile inainte! Schimbi ora cu Luna in Gemeni! Afla cum te influențeaza

ShareTweet În ciuda zăpezii și a frigului de afară, în noaptea de sambata 24 martie spre duminica 25 martie, sub lumina in crestere a Lunii, se schimba oficial ora, Romania trecand la ora de vara! Vineri 23 martie, primul patrar de Luna intra in Gemeni pentru aproximativ 3 zile, miscare ce ne influenteaza emotional pe fiecare in parte intr-o forma sau alta. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor. Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului. Luna isi schimba pozitia o data la 2 zile si jumatate, trecand timp de 28 zile prin toate zodiile. Fiecare zodie in combinatie cu Luna genereaza alt tip de influenta emotionala asupra oamenilor pe Pamant. Ce aduce in fiecare persoana miscarea Lunii in Gemeni Atunci cand Luna se misca prin Gemeni, indiferent de cum ne simtim in mod normal, acum ne putem simti risipit in toate directiile. Astrologii caracterizeaza personalitatea Lunii in Gemeni drept usor de distras, greu de concentrat cand sunt mereu atatea alte lucruri care ii pot atrage atentia! Fiecare eveniment in sine pare cel mai semnificativ pentru noi atunci cand suntem cu Luna sub Gemeni, si cu toate acestea fiecare ia pe rand locul sub lumina reflectoarelor apoi dispare rapid din atentie. Foloseste-te de atmosfera creata de Luna in Gemeni daca ai nevoie de energia si sustinerea astrala ca sa te razgandesti cu privire la orice aspect sau sa vezi si un alt aspect al unei probleme in care esti blocat. Atunci cand Luna tranziteaza sectorul Gemeni, oamenii nascuti sub Gemeni vor avea zile excelente insa cei nascuti in semnul zodiacal opus, Sagetatorii, trebuie sa fie atenti pentru ca perioada este mai delicata pentru ei. Se schimba rapid starile si emotiile Cu Luna sub Gemeni, starile de spirit superficiale domina in loc de concentrarea temeinica de zi de zi. Schimbarile rapide de emotii si toane genereaza o flexibilitate chiar necesara in comportament. Luna sub Gemeni dezvaluie partea sociabila din oameni chiar si in cei mai rezervati si antisociali si ii deschide spre tot felul de forme de comunicare. Fii pregatit sa asculti Viteza gandurilor escaladeaza si discursul jucaus si spiritual poate obstructiona usurinta conversatiei. Da-le si altora propriul timp de a vorbi si tine minte sa si asculti nu doar sa vorbesti. Munca Activitatea si flexibilitatea ne domina ziua, motivandu-ne sa facem de toate in acelasi timp. Asta ii face pe oameni foarte eficienti in comunicare si in munca intelectuala de orice fel. Acum este un bun moment pentru negocieri eficiente, dealuri de termen scurt, cercetare, aculumare si procesare de data si informatii. Este un bun timp pentru cercetari si investigatii. Accesorii ce expira rapid Este comun pentru oameni, cat timp Luna este sub Gemeni, sa cumpere carti, ziare, reviste si tot felul de accesorii de termen scurt al caror continut expira repede, aduc informatia pe moment dupa care sunt inlocuite cu altele. Familia si prietenii Luna in Gemeni ne face foarte compatibili sa discutam si sa clarificam relatiile de familie. Relaxeaza-te bucurandu-te de compania prietenilor facand excursii, intalnindu-va si fiind pur si simplu impreuna. Acum este un timp potrivit sa scrii un mesaj lung unei rude. Fii atent la vanitatea ta si nu o lasa sa iti strice relatiile apropiate. Sanatatea Intrucat Luna in Gemeni inseamna flexibilitate, fa si tu exercitii fizice pentru flexibilitatea umerilor si a bratelor. Este firesc sa apara o rata crescuta de metabolism si o accelerare a respiratiei. Alege aerul proaspat pentru activitati din afara in loc sa stai in spatii inchise si neaerisite. Este bine sa eviti orice interventie sau dezechilibru pe zona umerilor, bratelor, incheieturilor, plamanilor si intregului tract respirator. Sursa – sfatulparintilor.ro ShareTweet