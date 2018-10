In apararea sa, Augustin Lazar face apel la Constituție, pe care el insuși a incalcat-o

Procurorul general Augustin Lazăr a făcut apel la Constituție, miercuri seară, în declarația de presă susținută după ce ministrul justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea sa din funcție. În primăvara anului trecut, chiar Curtea Constituțională constata, însă, că procurorul general, alături de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a încălcat Legea fundamentală, substituindu-se puterii The post În apărarea sa, Augustin Lazăr face apel la Constituție, pe care el însuși a încălcat-o appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.