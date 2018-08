In Asia, 80.000.000 de oameni vorbesc limba romana

Lucian Cuesdean: “Limba punjabi, din India, are 2.000 de cuvinte curat romanesti, iar multe altele seamana foarte mult cu ale noastre. Asta pentru ca ei sunt urmasii unui trib getic, ca si noi, desi distanta dintre romani si punjabi este de 4.500 de kilometri”.

Noi am invatat la scoala ca daco-getii ar fi fost o ramura a neamului tracic, care traia exclusiv in Dacia, pe actualul teritoriu al Romaniei si care vorbea o limba diferita de latina. Imperiul Roman a cucerit Dacia, iar daco-getii ar fi renuntat partial la limba lor pentru a invata vorbirea cuceritorilor. Din combinatia acestora ar fi aparut, in timp, romana. Dupa 20 de ani de studiu, dr. Lucian Cuesdean a ajuns la concluzia ca aceasta teorie este falsa. Cuesdean spune ca triburile getice, sub diferite nume, ocupau o arie geografica vasta, din Europa Centrala pana in Asia, aproape de China si de India. Actuala populatie punjabi, din nordul Indiei, de pilda, este urmasa unui trib de geti localizati in Asia Centrala cu peste 2.500 de ani in urma. Acesti urmasi ai getilor vorbesc o limba asemanatoare cu romana. Dar multe din cuvintele punjabi comune cu romana sunt comune si cu latina. Problema este ca acum 2.500 de ani nu exista Imperiul Roman. Asta inseamna ca getii vorbeau o limba latina’ mult inainte de expansiunea romana.

Razboinicii geti au urmasi in India

Am pornit de la informatiile legate de marele trib al masagetilor, atestat in centrul Asiei de catre istoricii antici si pomeniti in Evagrius Scholasticus, scris in secolul VI d.Hr. si tradus in formula Ecclesiastical History de catre E. Walford in 1846, din care citez: «Actuala populatie JAD din nordul Indiei este descendenta masagetilor. In limba pahalavi, messagetae este tradus Marii Jats». Am plecat pe urmele acestei populatii, Marii Jats. Chinezii ii numeau Yueci, adica Geti, consemnand dominatia lor in Punjabi. Deci, getii au trait candva in Punjabi. De retinut: neamurile geto-dacice vorbeau aceeasi limba, dupa cum spune geograful antic Strabon (60 i.Hr.-26 d.Hr.), adica de la Carpati pana in centrul Asiei’, ne-a spus Lucian Cuesdean.

Dupa 20 de ani de studiu, am ajuns la concluzia ca cele 80 de milioane de persoane ale comunitatii punjabi vorbesc o romana arhaica. Au 2.000 de cuvinte identice, multe din ele comune si cu latina. Dar daca punjabi este o limba vorbita candva de geti, inseamna ca neamurile getice vorbeau o limba «latina» inainte de aparitia Imperiului Roman.

De unde rezulta ca limba romana e mai veche decat latina. Concluzia e ca intr-un trecut imemorial exista o singura limba europeana, cel mai probabil romana arhaica, sau getodaca, si care printr-o serie de migratii si modificari a nascut toate limbile numite indo-europene, printre care si latina. Iar razboiul dacoroman a fost unul fratricid. PanaDaca getii au stapanit teritorii din Europa pana in Asia, daca populatia punjabi este o urmasa a acestora, iar romanii sunt, la randul lor, urmasi ai getilor, dr. Cuesdean a fost curios sa vada daca exista vreo legatura lingvistica intre noi si ei, comparand cuvintele din cele doua limbi.

in ziua de azi se vorbeste romana sau aromana din nordul Marii Adriatice, pana la Volga. Mai mult, in Kazahstan sunt acum, oficial, 20.000 de vorbitori de limba romana’, spune Cuesdean.

A studiat 20 de ani problema masagetilor

Lucian Cuesdean are 70 de ani si si-a dat doctoratul in stiinte medicale. Inainte de 1989 a lucrat cativa ani in Libia, fost teritoriu al Imperiului Roman. Acolo a inceput sa caute explicatii pentru faptul ca dacii au renuntat la limba lor in favoarea latinei, iar libienii nu. In 1990, studiind toata istoriografia legata de geti, a ajuns la datele despre masageti, care l-au condus la urmasii lor, populatia punjabi.

Herodot a scris despre masagetii din Asia

Primele atestari ale tribului masagetilor in Asia le gasim la Herodot: Caucazul formeaza barierea partilor (neam scitic – n.r.) dinspre apusul Marii Caspice, iar pe urma spre vest si inspre rasaritul soarelui vine o campie de o intindere imensa (Asia Centrala, in apropiere de China – n.r.), care se pierde in departare; aceasta campie mare o ocupau masagetii, in contra carora avea Cirus pofta sa porneasca cu armata’. Cirus, regele persilor, chiar a pornit impotriva masagetilor condusi de regele Tamyris, dar armata sa a fost nimicita, iar Cirus, decapitat.

Teoria se verifica pe internet

Ceea ce spune dr. Cuesdean se poate verifica pe internet. Pentru lamurire, propunem un exercitiu: cititorul poate alege cuvantul in romana, ii da cautare pe dictionarul online in engleza, iar din engleza il traduce, tot prin internet, in limba punjabi. Nu putem da toate cele 2.000 de cuvinte comune. Vom arata cateva dintre cele pe care le credeam de origine latina. O sa observati ca sunetele sunt aproape identice, iar intelesurile sunt absolut la fel. La o privire mai atenta pare un fel de aromana.

