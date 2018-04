In atentia autoritatilor iesene! Iata cum se incalca legea de ani de zile - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Timp de ani de zile, in zona Ticau, pe strada Simion Barnutiu, se incalca legea fara ca autoritatile locale sa aiba habar de acest lucru. Intr-o zona mai ferita de ochii lumii, localnicii si-au facut un obicei din a arunca la intamplare diverse deseuri pe spatiul public. De la crengi, moloz si pana la sticle de plastic sau ambalaje, toate acestea se regasesc intr-un spatiu in care este interzisa depozitarea gunoaielor. Mai interesant decat atat este faptul ca in spatiul respectiv se regaseste o pancarta pe care scrie "INTERZIS depozitarea rezidurilor de orice fel", iar cei care nu respecta aceasta regula risca sa primeasca o amenda care variaza intre 500 si 2.000 lei. Citeste si: Bataie de joc marca Salubri ...