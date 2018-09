In baza unei hotarari judecatoresti, Primaria realizeaza un PUZ care sa ii permita unei firme de apartament sa ridice un hotel in parcul Tabacarie (II) (documente)

Iată răspunsul Primăriei Constanţa în chestiunea PUZ-ului!

În ediţia de ieri, vă arătăm că parcul Tăbăcărie ar putea fi iar în pericol, din cauza unui nou proiect imobiliar care va fi dezvoltat în zonă. Mai exact, Primăria Constanţa a scos la licitaţie lucrări de prestări servicii arhitecturale, realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru o suprafaţă de 5 hectare care să vizeze zona situată între City Park Mall şi Delfinariu, zonă ce face parte, practic, din parcul Tăbăcărie.Un semnal de alarmă în acest sens au tras şi reprezentanţii Asociaţiei „Verde Urban“, care promiteau „săpături în legătură cu noua manţocărie din parc”. Ceea ce au făcut, descoperind astfel că Primăria Constanţa a fost obligată de o hotărâre judecătorească dată în 2013 de Tribunalul Constanţa să realizeze un Plan Urbanistic Zonal în beneficiul unei persoane juridice, pentru zona situată între City Mall şi Delfinariu cu titlul: „Servicii de proiectare în vederea elaborării şi întocmirii documentaţiei de urbanism PUZ în municipiul Constanţa (II): Lot 1: PUZ - Delavrancea, Lot 2: PUZ - Marile bulevarde; Lot 3 : PUZ - Park&Ride Nord; Lot 4: PUZ - Spital Regional - Lot 5 : PUZ - Termo Stelis - Lot 6: PUZ - „Avantech Cont” (firmă cu acţiuni la purtător) - Lot 7 : PUZ - „Regenerare urbană Zona Balada”. Valoarea estimată a acestei licitaţii este de 1.015.927 de lei.Cel puţin aşa îşi motivează gestul Primăria în răspunsul la solicitarea înaintată de reprezentanţii Asociaţiei „Verde Urban“. Mai exact, această persoană juridică este proprietara unui teren de 600 mp pe care, conform Certificatului de urbanism nr. 189/2012, doreşte să ridice un imobil P+5 cu destinaţia de hotel. Amplasamentul exact îl puteţi observa accesând galeria foto.„Ce se mai poate observa este faptul ca pe respectivul amplasament se disting, precum antice vestigii, urmele vechii şine pe care circula trenuleţul. Fiind de notorietate pentru constănţeni, şi nu numai, faptul că respectivul trenuleţ străbătea parcul Tăbăcărie, aşteptăm cu interes şi uşor amuzament precizările obişnuite cum că terenul omului nu se află de fapt în parc, iar spaţiul verde, de fapt, e curţi-construcţii. Concluzionând, în baza unei hotărâri judecătoreşti - al cărei conţinut încă nu îl cunoaştem - Primăria va realiza un Plan Urbanistic Zonal care să îi permită unui investitor să ridice altă clădire în parcul Tăbăcărie”, susţin cei de la „Verde Urban”.Cum a ajuns respectivul investitor să deţină teren în parc şi cum de a ajuns Primăria să piardă un proces ce vizează un teren situat în parc public sunt întrebările-cheie la care niciun reprezentant al Primăriei nu a răspuns şi nici nu are de gând s-o facă. Procesul s-a pierdut în mandatul de primar al lui„Potrivit sentinţei civile nr. 1724/2013 pronunţate de Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul 1651/118/2012 pentru soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de SC Termo Stelis SRL în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului Constanţa, municipiul Constanţa prin primar şi Consiliul Local, pentru anularea Certificatului de urbanism nr. 189/27.01.2012 şi obligarea primarului municipiului Constanţa la elaborarea PUZ-ului în conformitate cu documentaţia depusă de reclamanta pentru terenul în suprafaţă de 600 mp, situat în municipiul Constanta, str. Primăverii, zona parc Tăbăcărie.Direcţia Urbanism trebuie să iniţieze procedura de achiziţie a serviciului de proiectare pentru elaborarea documentaţiei de urbanism - plan urbanistic zonal - care să studieze o zonă care să cuprindă terenul în suprafaţă de 600 mp.În vederea punerii în aplicare a dispozitivului sentinţei civile nr. 1724/2013, Direcţia Urbanism a demarat procedura de iniţiere a documentaţiei de urbanism prin solicitarea de rectificare a bugetului local pentru alocarea fondurilor necesare elaborării planului urbanistic zonal pentru teritoriul în suprafaţă de aproximativ 5 ha situat în municipiul Constanta, reglementat prin HCL nr. 415/2003, format din terenurile cuprinse în UTR 20, UTR 18, UTR 3, UTR 12, UTR 5, UTR 1, UTR 16 şi UTR 17” (vezi secţiunea „Documente“).Termo Stelis SRL este o firmă înfiinţată în anul 1994, cu sediul social într-un bloc de pe bulevardul I.Gh. Duca din municipiul Constanţa. Asociaţii firmei suntşiBărbatul este şi administratorul societăţii, care are ca obiect de activitate cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Situaţia financiară a societăţii în anul 2017 arată astfel: zero angajaţi, cifră de afaceri - zero, profit - 70.314 lei. Activele imobilizate au o valoare de 5.809.320 de lei.şişi-au anunţat intenţia de a ridica o clădire de patru etaje pe aleea Veteranilor din municipiul Constanţa. Motiv pentru care cei doi investitori au depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa proiectul „Construire imobil P+3E-4 etaj retras cu destinaţia de locuinţe colective, cu locuri de parcare la parter, împrejmuire teren şi organizare de şantier“, în scopul obţinerii acordului de mediu.Proiectul presupune construirea unui imobil cu regim de înălţime P+3E-4 retras, cu funcţiunea de locuinţe colective. Construcţia propusă va avea câte două apartamente pe nivel (cu două camere) şi va asigura locurile de parcare la parter. Imobilul va rămâne deschis la nivelul parterului pentru a se asigura parcajele auto necesare, pe o platformă betonată cu elevaţie maximă 0,30 m şi cu rampă de acces din aleea Veteranilor. Pe coordonata orizontală va rămâne doar nodul de circulaţie verticală format din casa scării şi lift acces persoane.Perimetral, se vor planta gard viu şi arbuşti decorativi de dimensiuni mici şi mijlocii. Construcţia propusă va avea câte două apartamente pe nivel (cu două camere). Terenul pe care se doreşte realizarea investiţiei este amplasat pe aleea Veteranilor nr. 2 (fost careu G1, lot 2) şi se află în proprietatea beneficiarilor - Taşu Şapera şi Bujeana Şapera, conform dispoziţiei Primăriei Municipiului Constanţa nr. 3464/18.06.2008 şi procesului-verbal de predare-primire nr. 130354/08.09.2008.Lotul de proprietate are suprafaţa de 250 mp, fiind liber de orice formă de ocupare, iar accesul pietonal şi cel auto se vor face de pe latura de sud din aleea Veteranilor. În total, în limita amplasamentului studiat se vor amenaja opt locuri de parcare. De asemenea, se va amenaja o suprafaţă de aproximativ 25 mp de spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie.Acelaşi Taşu Şapera mai construieşte pe strada Constantin Bobescu. Tot anul acesta, Primăria Constanţa a emis un nou certificat de urbanism pentru Helen Hostel SRL. Această firmă se pregăteşte să demareze investiţia imobiliară de pe strada Constantin Bobescu. Certificatul de urbanism nr. 838 presupune „Construire imobil S+P+2e cu destinaţia de locuinţe colective, cu parcare la subsol, împrejmuire teren şi organizare de şantier“. Adresa investiţiei este strada Constantin Bobescu nr. 68 (fostul careu XVI, lot 39).Înfiinţată în anul 2013, firma are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi în Helen Hostel SRL sunt, născută în 19.07.1978, în Constanţa, cu 80% din capitalul social, şi, născut pe 10.04.1950, în satul Sinoe, cu 20% din capitalul social. Administratorul firmei, care se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, este Stere Peştereanu.Vom reveni.