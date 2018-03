In ce conditii locuiau sclavii romanului din Londra: 14 oameni in doua camere. Politia Metropolitana: „Dormeau pe unde apucau, chiar si in dulap”

in ce conditii traiau cei 14 sclavi din Londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotografiile din apartamentul unde Lupu David ii cazase pe cei 14 romani carora le promisese bani si locuri de munca in Londra arata conditiile inumane in care acestia erau tinuti. Fara bani si cu documentele de identitate confiscate de Lupu, potrivit Politiei Metropolitane, muncitorii dormeau oriunde era un colt liber: in bucatarie, in dormitor, pe hol, ba chiar si intr-un dulap. Unii dintre ei, care nu primisera un loc in pat, dormeau pe saltele gasite pe strada. Muncitorii au afirmat ca erau lasati afara doar de doua ori pe zi si fusesera avertizati ca politia ii va aresta daca erau descoperiti. Lupu David a fost condamnat la sapte ani de inchisoare de Curtea Coroa ...