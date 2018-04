In ce luna vei avea noroc pana la finalul lui 2018, in funcție de zodie

ShareTweet Esti curios cum va fi anul 2018 pana la finalul lui? Citeste in continuare si vei afla in ce luna vei avea noroc, in functie de zodia in care te-ai nascut. Berbec Anul a inceput cu dreptul si va continua la fel pentru tine. Cele mai bune luni pana la finalul anului vor fi aprilie si decembrie. Vei simti ca esti mult mai energic si vei avea putere sa iti indeplinesti toate visurile. Taur Daca aprilie va fi o luna “asa si asa”, luna iunie va fi una de potential maxim pentru prosperitate. Fii atent la toate oportunitatile. Gemeni Poti fi foarte nehotarat uneori si devii frustrat cand lucrurile nu ies asa cum iti doresti. Iunie si iulie, insa, iti pot aduce succesul. Totul este sa iti asumi riscuri. Rac Esti introvertit si e dificil sa-ti faci prieteni noi. Iti este greu sa te deschizi in fata strainilor. Insa luna iulie iti poate aduce curajul sa rupi bariere, sa fii mai deschis si sa iti faci prieteni care te vor ajuta sa iesi din carapace. Leu Leul este in permanenta miscare. Lunile iulie si august iti vor aduce mai multa relaxare si vei descoperi astfel si alte valente ale activitatii tale, astfel incat sa ai succes in viitor. Fecioara Simti o apasare inexplicabila, esti obosit si fara speranta. Nu mai crezi in noroc. Totusi, luna septembrie iti va aduce o noua perspectiva asupra norocului. Iti vei explora abilitatile si iti poti schimba destinul. Balanta Nu esti persoana care sa-si asume riscuri si nici dragostea nu mai este infloritoare. Totusi, in lunile iunie si octombrie iti demonstrezi ca lucrurile nu sunt chiar asa de rele. Nu iti pierde speranta! Continuarea Aici ShareTweet