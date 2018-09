In comisia condusa de Nicolicea se lucreaza la redeschiderea unor dosare judecate definitiv: "O absurditate fara limite" - Interviu

In paralel cu temele spectaculoase lansate recent in spatiul public de PSD, printre care scandalul din partid si referendumul pentru familia traditionala, in Comisia Juridica din Camera Deputatilor social-democratii si aliatii lor continua sa scotoceasca prin cotloanele Dreptului dupa o solutie care ar putea, in sfarsit, sa il scape pe Liviu Dragnea si pe altii ca el de problemele din justitie.