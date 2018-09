In corpul nostru exista leacul pentru vindecarea oricarei boli. Omul a fost creat pentru a se mentine sanatos de la sine, cu propriile-i puteri

vindecarecorp google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In fiecare dintre noi exista o forta mai presus decat orice boala. Ar fi de un folos urias sa invatam sa o folosim, pentru a ne recastiga sanatatea Organismul nostru a fost creat pentru a se mentine sanatos de la sine, cu propriile-i puteri. In fiecare dintre noi exista un doctor care ne trateaza cu aceeasi grija si bunavointa, indiferent daca avem sau nu card de sanatate. Si care este gata sa ne sara in ajutor zi si noapte, la sfarsit de saptamana ori in zilele de sarbatoare. Numele lui? “Doctor Ego”, adica propriul nostru organism, pozitionat, de la natura, pe autoreglare si capabil sa vindece, cu propriile-i puteri, peste jumatate din totalitatea afectiunilor acute cu care ne confruntam. ...