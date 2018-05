Ințeleptul Dalai Lama ne invața cum sa ne protejam de cei 10 “hoți de energie”

ShareTweet Energia pe care o avem este mina de aur pentru suflet, este combustibilul care ne pune in miscare. Ea trebuie conservata, regenerata, folosita in mod constructiv caci nu este inepuizabila. Dalai Lama, marele lider spiritual tibetan, ne dezvaluie care sunt lucrurile care ne “fura” energia, atragand atentia asupra celor 10 “hoti de energie” si a modului in care ne putem proteja impotriva lor. Calugarul budist ne ofera totodata si sfaturi menite sa ne ajute sa identificam acesti hoti de energie. Dalai Lama: Cei 10 Hoti de Energie Fii bun ori de cate ori este posibil. Este intotdeauna posibil. Renunta la oamenii care vin la tine doar pentru a se plange, pentru a-si spune nemultumirile, problemele, povestile, dezastrele lor, fricile si opinii pline de judecata despre ceilalti. Daca vezi ca cineva incearca sa gaseasca un cos pentru a-si arunca gunoiul, nu iti lasa mintea sa absoarba tona de negativitate. Plateste-ti datoriile la timp. In acelasi timp, incearca sa recuperezi banii de la cel care ti-i datoreaza sau alege sa renunti la ei, daca acest lucru este imposibil. Tine-ti promisiunile. Daca nu ai reusit sa le indeplinesti, intreaba-te de ce, de ce opui rezistenta. Ai intotdeauna dreptul sa te razgandesti, sa iti ceri scuze, sa te revansezi, sa renegociezi sau sa oferi o alternativa la promisiunea incalcata. Ai insa grija sa nu devina un obicei. Cea mai usoara modalitate de a evita sa faceti ceva ce nu va doriti este sa spuneti “NU” de la inceput. Ori de cate ori este posibil, renunta la sarcinile care nu iti fac placere sau deleaga din ele altcuiva si petrece cat mai mult timp facand ceea ce iti place. Ofera-ti permisiunea de a te odihni daca te afli intr-un moment in care ai nevoie de odihna si ofera-ti permisiunea de a actiona daca este momentul oportun. Arunca, strange si organizeaza, nimic nu iti va fura mai multa energie decat un loc dezordonat si plin de lucruri din trecut de care nu mai ai nevoie si care nu iti mai sunt de niciun folos. Acorda prioritate sanatatii tale. Accepta ca uneori corpul tau nu poate functiona la capacitate maxima. Ia-ti pauze in acel moment. Mai mult pe revistasufletului.net ShareTweet