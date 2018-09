Mirele, in fata altarului, cu un mare zambet pe fata. Cavalerul de onoare il întreabă:

– „De ce zambesti asa ?” Mirele:

-„Tocmai am avut parte de cel mai bun sex oral din viata mea şi o sa mă căsătoresc cu femeia aceasta minunată, care mi l-a oferit”

Mireasa aşteaptă la celălalt capăt al culoarului, cu un zambet mare pe fata. Domnisoara de onoare o întreabă:

„De ce esti asa entuziasmata?” Mireasa:

-“Tocmai am prestat ultimul sex oral din viata mea!”

