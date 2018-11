In Iulius Mall Iasi s-a deschis magazinul JRC Gamecentru, dedicat jocurilor video

jrc gamecentru 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste buna pentru pasionatii de jocuri video. De curand, la Iulius Mall Iasi s-a deschis primul magazin din regiune si al doilea din Romania al brandului JRC Gamecentru. Magazinul, originar din Cehia, este situat la etajul doi al mall-ului si le propune clientilor sai, mici sau mari, o gama completa de jocuri video, console, accesorii si figurine de colectie. Cei care doresc sa isi completeze colectia de jocuri au la dispozitie cele mai noi si populare productii, disponibile pentru PC, PlayStation, Xbox sau Nintendo. Printre acestea se afla FIFA 19, Red Dead Redemption 2, God of War si Spider-Man. Totodata, pasionatii vor putea sa achizitioneze console precum PS4, Xbox One sau Nintendo. In plus, ma ...