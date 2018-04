In judetul Constanta incepe, din 16 aprilie, proiectul cultural Teatru pentru copii si tineret in 40 de scoli rurale

COMUNICAT DE PRESAÎn județul Constanța începe, din 16 aprilie, proiectul cultural „Teatru pentru copii și tineret în 40 de școli rurale”.Este un proiect derulat de Rusu I. Georgiana P.F.A., in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, co-finantat de Administratia Fondului Cultural National. In cadrul sau, a fost realizata productia spectacolului complex, interdisciplinar, de teatru, teatru de papusi, muzica si dans „Fetita fara cont de Facebook”, iar incepand cu data de 16 aprilie 2018 vor fi sustinute 40 de reprezentatii ale acestui spectacol, in 40 de localitati rurale din judetul Constanta.Spectacolele se vor desfasura dupa urmatorul program:- 16 aprilie: Cochirleni (09:00) si Rasova (12:00);- 17 aprilie: Aliman (09:00) si Vlahii (12:00);- 18 aprilie: Amzacea (09:00) si General Scarisoreanu (12:00);- 19 aprilie: Castelu (09:00) si Nisipari (12:00);- 20 aprilie: Costinesti (09:00) si Schitu (12:00);- 23 aprilie: Mosneni (09:00) si localitatea 23 August (12:00);- 24 aprilie: Dumbraveni (09:00) si Independenta (12:00);- 25 aprilie: Baraganu (09:00) si Lanurile (12:00);- 26 aprilie: Fantanele (09:00) si Cogealac (12:00);- 27 aprilie: Ghindaresti (09:00) si Gradina (12:00);- 7 mai: Lipnita (09:00) si Cuiugiuc (12:00);- 8 mai: Canlia (09:00) si Carvan (12:00);- 9 mai: Ion Corvin (09:00) si Viile (12:00);- 10 mai: Limanu (09:00) si localitatea 2 Mai (12:00);- 11 mai: Lumina (09:00) si Oituz (12:00);- 14 mai: Mircea Voda (09:00) si Satu Nou (12:00);- 15 mai: Mereni (09:00) si Osmancea (12:00);- 16 mai: Valu lui Traian (09:00) si Poarta Alba (12:00);- 17 mai: Pecineaga (09:00) si Vanatori (12:00);- 18 mai: Saligny (09:00) si Stefan cel Mare (12:00).Inspirat de „Fetita cu chibrituri”, povestea lui Hans Christian Andersen, spectacolul „Fetita fara cont de facebook” combină jocul păpușilor cu cel al actorilor si prezintă o realitate contemporană ignorată de societatea din care și noi facem parte. Spectacolul are menirea de a sensibiliza publicul preadolescent, care, după vizionare, va fi mai atent la cei din jur, la nevoile și suferința pe care le pot măcar înțelege, dacă nu alina. Spre deosebire de basmul lui Andersen, spectacolul nostru are un final fericit, in care fetita este integrata in societate, fiind ajutata de un grup de prieteni de varsta ei. Sentimentul prieteniei, al toleranței și îngăduinței date exemplu de eroii spectacolului va inspira, poate, de acum încolo și pe tinerii spectatori, ajutând la formarea lor ca reprezentanti ai societatii. Experiența vizionării spectacolului îi va invata să aprobe fapte, acţiuni care sunt în concordanţă cu valorile morale: bunătate, toleranţă, respect şi dragoste faţă de semeni, bună-credinţă, spirit de sacrificiu, susţinerea morală şi psihică a seamanului care se află la ananghie, recurgerea prin isteţime la o soluţie salvatoare în vederea evitarii si îndepărtării răului.Proiectul „Teatru pentru copii si tineret in 40 de scoli rurale” are un buget total de 88.500 lei, din care 13.500 lei reprezinta contributia proprie a Rusu I. Georgiana P.F.A., iar 75.000 lei reprezinta finantarea asigurata de Administratia Fondului Cultural National. Rusu I. Georgiana P.F.A. se afla la cel de-al patrulea proiect realizat prin finantare A.F.C.N., dupa „Caravana Teatrului in judetul Constanta”, „Caravana Teatrului in judetul Constanta – Editia a II-a” si „Simfonie dincolo de nori”, proiecte organizate in anul 2017. De asemenea, Rusu I. Georgiana P.F.A. a realizat in 2017 si proiectul „Sunset Sea-mphony 2017”, co-finantat de Primaria Constanta.