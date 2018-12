In jur de o mie de ieseni participa la parada de 1 decembrie - FOTO, LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Update: Printre oficialitatile prezente la ceremonia de 1 decembrie se afla Primarul Mihai Chirica, prefectul Marian Serbescu, presedintele consiliului judetean Maricel Popa, parlamentari si consilieri PSD ieseni, spre deosebire de cei din PNL. Ceremonia militara si religioasa organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei are loc sambata, 1 Decembrie, in fata Palatului Culturii de la ora 10. Dupa intonarea Imnului National al Romaniei va fi oficiat serviciul religios. Manifestarile vor continua cu rostirea alocutiunilor autoritatilor locale si depunerea de coroane si jerbe de flori. In jurul orei 11.40 este programata defilarea detasamentelor de onoare si a tehnicii militare. VEZI AICI ceremonia si padara militara LIVE ...