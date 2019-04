In Liga a 2-a, SSC Farul intalneste Energeticianul. Cu ce absente se confrunta echipa din Constanta

În fiecare etapă, avem de trecut un obstacol. Important e să ne păstrăm entuziasmul, dorinţa şi atitudinea. Sunt convins că ne putem lupta de la egal la egal cu orice adversar. Şi la promovare, şi la retrogradare lupta e acerbă. Indiferent ce echipă întâlnim, trebuie să avem concentrare maximă. În jocul nostru încep să apară şi relaţiile de joc, băieţii se cunosc mai bine. Se cristralizează şi un 11 de bază. Jucătorii s-au pregătit bine, dar nu trebuie să ne entuziasmăm doar că am câştigat contra Chindiei. Întâlnim un adversar puternic, care în ultimele etape nu a primit gol. Am face o greşeală mare dacă am subestima Energeticianul, a declarat Petre Grigoraş, antrenorul principal al SSC Farul.