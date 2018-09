In loc de NATO: Fort Trump sau poate chiar Camp Melania

Londra plănuieşte să-şi consolideze prezenţa militară la Arctica, anul viitor, în contextul unor îngrijorări faţă de poziţia tot mai agresivă a Rusiei, a declarat ministrul britanic al Apărării, relatează The Associated Press preluat de news.roCRIZĂ majoră în Germania. Partidul antisistem, Alternati ...

Rusia a anuntat duminica, odata cu implinirea a trei ani de cand Moscova s-a implicat militar direct in razboiul din Siria, ca pana in prezent in acest razboi 112 militari rusi si-au pierdut viata, transmite agentia EFE.