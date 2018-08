In loc sa se bucure de vacanta, e obligata sa vanda legume in piata. Prin ce trece fata

lore

Lorena este o eleva de nota 10. Locuieste in satul Peretu din Teleorman si tocmai a luat Admiterea la Medicina in Bucuresti. In loc sa se bucure de vacanta, e obligata sa vanda legume in piata. Iar motivul este de-a dreptul trist. Foarte trist:

Prin ce trece fata:

Un exemplu emotionant! Lorena, o studenta admisa fara taxa la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, vinde legume si fructe in piata. Tanara nu s-a relaxat dupa ca a trecut cu brio de examenul de admitere si a vrut sa-si ajute parintii.

Lorena este din satul Peretu, judetul Teleorman. Tanara a absolvit Colegiului National ‘Al. I. Cuza’ din Alexandria, apoi a intrat la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Carol Davila’ din Bucuresti. O prietena a Lorenei a postat pe Facebook o imagine cu tanara, care in scurt timp s-a viralizat. Lorena isi ajuta parintii sa-si vanda legumele la piata. Oamenii traiesc din recolta proprie.

„Ea e Lorena. Din Peretu, Teleorman. Absolventa a CN Al. I.Cuza. Sectia bilingv. Recent admisa la Medicina la Bucuresti. La buget. Vinde la piata ca sa-si ajute parintii sa-si vinda recolta proprie. Nu pot avea decat respect si admiratie pentru ea”, a scris Cristina pe Facebook.

„Bravo tie! Pe langa ca esti inteligenta si frumoasa, mai esti si harnica. Cinste parintilor tai!”, „Tot respectul”, „Bravo ei! Asta ar trebui sa fie o normalitate, nu ceva iesit din comun”, „Frumoasa si cu initiativa! Felicitari”, „A munci nu e o rusine. Bravo”, „Felicitaru. Un exemplu de urmat”, „Cainii latra, ursul merge tu vezi de treaba nimeni dintre Oameni nu va rade de tine ca muncesti”, au reactionat oamenii pe Facebook. Postarea cu Lorena a strans rapid peste 3.5000 de like-uri si 2.600 de distribuiri.

