In lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programata o editie extrem de interesanta cu profesorul care pregateste studentii - campioni internationali la Matematica - GALERIE FOTO, VIDEO

Marcel Roman BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Joi, 28 martie 2019, de la ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programata o noua editie-dialog extrem de interesanta si de actualitate pe zona academica • Invitat a fost lect. univ. dr. Marcel Roman coordonatorul Departamentului de Matematica si Informatica de la Universitatea Tehnica - TUIASI Gheorghe Asachi din Iasi • Alaturi de acesta au fost abordate teme ce au avut in prim plan: pregatirea studentilor pentru competitii nationale si internationale in zona stiintelor exacte, proiecte pe care le deruleaza, realitati din spatiul educational romanesc, medaliile obtinute de tinerii pe care-i coordoneaza la intreceri prestigioase pe plan mondial • Em ...