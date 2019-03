In lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE vor fi promovate traditiile autentice romanesti. Sunt invitati doi artisti aparte

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maine, 27 martie 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o editie dedicata folclorului romanesc. Invitati speciali sunt managerul si coregraful Petre Susu, din partea Ansamblului artistic profesionist ''Constantin Arvinte'', respectiv dirijorul Dumitru Lucaci. Alaturi de cei doi vor fi abordate tematici ce tin de activitatea ansamblului, proiecte pe care vor sa le promoveze. Pe de alta parte, cei doi invitati vor fi abordati din perspectiva modului in care si-au propus sa cultive in reprezentatiile artistice folclorul din judetul Iasi. Despre cum a aparut ideea crearii ansamblului, artistii- membrii care sunt alaturi de ei. Toti cei c ...