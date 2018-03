Un tip se intoarce acasa beat mort, la trei dimineata.

Intra in dormitor si se culca langa sotie.

Pana sa adoarma numara picioarele ce ies de sub plapuma.

– 1, 2, 3, 4,…5, 6! Dar mai e cineva in patul meu!

Sare din pat, pentru a numara mai bine picioarele.

– 1, 2, 3, 4! Nu, totul e OK, suntem doar noi doi!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.