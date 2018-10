In picaj! Calin Popescu Tariceanu a pierdut procente importante din cauza implicarii in legea offshore! Mai intra in cursa prezidentiala?

Calin Popescu Tariceanu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Legea offshore arunca in aer clasa politica romaneasca. Din cauza faptului ca s-a opus votarii Legii offshore, in forma propusa de PSD, Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE isi poate compromite sansele de a castiga cursa prezidentiala. Conform unor sondaje facute deja la Bucuresti, Calin Popescu Tariceanu este in cadere libera si a pierdut deja cel putin 7-8 procente, pentru ca nu a fost de acord sa voteze legea off-shore in varianta propusa de PSD. Este posibil ca o parte din ALDE, in frunte cu Tariceanu si Varujan Vosganian sa aiba interes ca legea offshore sa iasa dupa cum vor multinationalele si companiile straine, cu valori de taxare foarte mici pentru Statul Roman, dar de fapt profitul ...