In plina criza de pesta, Daea si-a facut "bilantul realizarilor": Presa sa nu atace procedura ca se va crea haos in tara

Ministrul Agriculturii, Petre Daea a apreciat ca, desi nu are specialisti in combaterea pestei porcine africane (PPA), Romania tine epidemia sub control. Din pacate, optimismul ministrului este contrazis de datele pe care el insusi le-a prezentat: efectivele de porci din Romania s-au redus cu peste 121.000 de capete doar in ultimele 3 luni, sacrificarile continua, iar statul nu are deocamdata bani pentru a-i despagubi pe romanii care si-au pierdut animalele.