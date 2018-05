In pregatirea juniorilor de la Academia Hagi au fost introduce si antrenamente de padbol (galerie foto)

Tocmai pentru că Padbol-ul prezintă multe beneficii pentru tinerii jucători din cadrul Academiei, conducerea clubului constănțean a considerat că este necesar să aducă un teren de padbol în incinta bazei de pregătire de la Ovidiu. Juniorii Under 10 (2008), Under 11 (2007), Under 12 (2006) și Under 13 (2005) efectuează zilnic antrenamente de padbol. Acest sport ajută la îmbunătățirea condiției fizice, dezvoltă reflexele jucătorilor, contribuie la o bună coordonare motorie, promovează echilibrul aerobic și, nu în ultimul rând, este un exercițiu intens pentru creier, se arată pe pagina de Facebook a Academiei Hagi.