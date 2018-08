In prim planul comunitatii locale si a intregii tari despre evenimentul, organizat la Iasi si in urma caruia vor aparea reactii cu impact la nivelul Europei de Est, doar la BZI LIVE cu istoricul Ionut Nistor de la UAIC

Ionut Nistor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 27 august 2018, incepand cu ora 15.00 si DOAR in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE revin in forta productiile media - dialog riguroase, atractive, interactive, pe teme de maxima actualitate si impact pentru intreaga comunitate. Astfel, tocmai in contextul Centenarului (aniversarea Marii Uniri a Romaniei de la 1918, deziderat obtinut printr-o contributie si un sacrificiu urias al Iasului) invitat aparte va fi conf. univ. dr. Ionut Nistor - Facultatea de Istorie respectiv Departamentul de Istorie contemporana a romanilor si universala din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) si directorul interesantului si spectaculosului Muzeu al cele mai vechi institutii de invatamant superior mode ...