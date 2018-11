In primele zece luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 5,67 milioane de caștiguri in valoare totala de peste 186,69 milioane de euro

In luna octombrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 489.540 de castiguri in valoare totala de peste 90,43 milioane de lei (peste 19,38 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 75.175 de castiguri, in valoare totala de peste 4,37 milioane de lei (peste 937.000 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 769 de castiguri, in valoare totala de peste 460.000 de lei (peste 98.600 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 57.913 castiguri, in valoare totala de peste 5,45 milioane lei (peste 1,17 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 9.634 de castiguri in valoare totala de peste 272.400 de lei (peste 58.400 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 659 de castiguri, in valoare totala de peste 790.700 de lei (peste 169.500 de euro).

Citește și: GREVĂ la Aeroportul Henri Coandă! Ce îi nemulțumește pe angajați și ce PAGUBE riscă să provoace protestul lor

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat peste 5.556 de castiguri, in valoare totala de peste 113.000 de lei (peste 24.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 240 de castiguri, in valoare totala de peste 18.000 de lei (peste 3.800 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 197 castiguri, in valoare totala de peste 25.500 de lei (peste 5.400 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 339.397 de castiguri, in valoare totala de peste 78,92 milioane de lei (peste 16,92 milioane de euro).