In Rusia este zi de doliu national, dupa incendiul devastator care a luat 64 de vieti intr-un mall din Siberia. Oamenii acuza autoritatile ca ascund numarul real al mortilor

In Rusia este zi de doliu national, dupa incendiul devastator care a luat 64 de vieti intr-un mall din Siberia. Cel putin 41 dintre victime sunt copii, unii dintre ei colegi de scoala, care se bucurau impreuna de ziua libera. Marti seara, rusii au iesit cu miile in strada in capitala tarii si in alte orase, ca sa le aduca victimelor un omagiu. Si au protestat impotriva autoritatilor si chiar impotriva lui Putin, abia reales presedinte. In timp ce parintii copiilor care au pierit sunt prinsi intr-un cosmar dureros, mii de rusi din Moscova, Sankt Petersburg si alte orase, le-au adus un omagiu celor care au murit in incendiul de la mall-ul din Kemerovo. Alta a fost atmosfera in orasul Kemerovo, unde prote ...